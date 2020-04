Man zwaargewond na beroving in Rotterdam

Even chillen in Rotterdam mondt uit in een ruzie, een schietpartij en een beroving. Het 25-jarige slachtoffer raakt daarbij zwaargewond. De drie verdachten worden door de politie gezocht.

Het slachtoffer spreekt met een vage kennis af op vrijdagavond 17 maart rond 22.45 uur op de parkeerplaats ter hoogte van de Ter Heemflat aan de Coolhaven. Als hij daar aankomt blijkt de kennis twee vrienden bij zich te hebben.

Ze kopen in een avondwinkel in de Middellandstraat lachgas. Vervolgens rijden ze terug naar de parkeerplaats. Daar gebruiken ze het lachgas en blowen wat en krijgen vervolgens ruzie. Het slachtoffer stapt uit. Daarna wordt hij met een vuurwapen geslagen en in zijn kuit geschoten.

Daarna gaat het trio er met de tas van de man vandoor. Eén van de verdachten is gefilmd in de avondwinkel. Maar de politie is nog op zoek naar getuigen, die voor, tijdens of na het incident iets hebben gezien op onder meer de parkeerplaats en/of in de directe omgeving.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.