Mobieltje gestolen van medewerkster massagesalon

Geen behandeling maar geld en waardevolle spullen. Dat wil een bezoeker van een massagesalon. Hij gaat er vandoor met de mobiele telefoon van een medewerkster. In het hoesje zitten ook een bankpas en een rijbewijs. En hij neemt op een aparte manier afscheid.

De verdachte komt op 11 februari rond 13.35 uur de salon aan het Onderlangs in Barendrecht binnen. Hij loopt naar de balie en vraagt of de medewerkster Engels spreekt. Vervolgens loopt hij de gang in naar de keuken. Daar grist hij de telefoon weg.

Als de man de zaak verlaat probeert de medewerkster hem tegen te houden, maar ze wordt door hem opzij geduwd en valt. Buiten wuift de verdachte nog even naar het slachtoffer.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.