Gewelddadige overval op Kruidvat in Monster

Twee medewerksters beginnen op maandagochtend 30 maart al om 7.00 uur om achterstallig werk in te halen. Als één van de vrouwen de deur van de winkel aan de Zeestraat weer op slot wil doen, stormen twee mannen naar binnen.

Eén van hen bedreigt een medewerkster met een mes en ze worden gedwongen naar het kantoor met de kluis te lopen. Daar moeten de vrouwen op hun buik gaan liggen, waarna ze worden vastgebonden.

Met het geld uit de kluis vluchten de overvallers in een Volkswagen Up, richting Hoek van Holland. Het kenteken van de auto, PZ-230-D, is tussen zondagavond 29 maart 22.30 uur en maandagochtend 30 maart in de Schoolstraat in Montfoort gestolen. De politie zoekt mensen die camerabeelden van dat tijdstip bezitten, of die in Montfoort iets verdachts hebben gezien.

De daders zijn in de winkel gefilmd. Ze hebben de capuchons van hun donkere bovenkleding over hun hoofden getrokken. Eén draagt een jas met een Pumalogo. De ander draagt een broek met witte strepen van Hummel en lichte Nike schoenen.

Het lijkt alsof ze wisten dat de vrouwen eerder zouden beginnen, of ze hebben op de uitkijk gestaan. Ook lijkt het alsof ze hebben geweten waar de toegangsdeur tot het magazijn en het kantoor met de kluis zich bevinden.

Toeval, voorkennis of een goede voorbereiding? In het laatste geval hebben mensen hen wellicht tijdens hun observaties gezien. De politie komt graag met hen in contact.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.