Zondag op TV Rijnmond: twee oorlogsdocumentaires

In De Vergeten Marine gaan we terug naar 1950. De geluiden in de straten van de legervoertuigen van de bevrijder zijn reeds lang verstomd. Nederland krabbelt weer op na de oorlog. Louis Guldemond is 16 jaar en besluit bij de marine te gaan. Voor de Nederlandse kust liggen nog zo'n 10.000 zeemijnen. Zij vormen een reëel gevaar voor de scheepvaart. Louis wordt ingedeeld bij de Mijnenopruimdienst. In kleine rubber bootjes, -met gevaar voor eigen leven verlost hij samen met zijn collega's, onze kust van deze verraderlijke explosieven. Dat dat geen werk was voor watjes, getuige zijn verhaal.

Vergeten Films

Vergeten Films is een verzameling beelden van Rotterdam in oorlogstijd. Filmmaker Joop de Jong maakte de selectie uit 120 minuten beeldmateriaal dat is geschoten door de Haagse havenondernemer Jan Jurling. Na zijn dood in 1986 heeft zijn dochter de filmblikken gekregen. Bijna dertig jaar liggen ze bij haar thuis op zolder. Via het Museon in Den Haag komen de filmblikken bij Museum Rotterdam terecht. De Jong neemt de kijker mee naar het 'gewone' leven in de Rotterdamse oorlogsjaren. "Al die dingen die wij weten, waarover we gelezen hebben", zegt De Jong, "die zien we nu voor het eerst op bewegend beeld".

Vergeten Films is zondag vanaf 17:13 uur te zien op TV Rijnmond. Om 17:41 uur is het de beurt aan De Vergeten Marine. Beide films worden ieder uur herhaald.