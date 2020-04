Eigenaar vakantiepark: 'Moeilijk uit te leggen dat de regels in Zeeland heel anders zijn'

“Ik heb hier eigenlijk helemaal niks aan”, verzucht Roland Hoogwerf van vakantiepark Toppershoedje in Ouddorp. Woensdagmiddag kreeg hij te horen dat zijn park van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond overdag weer open mag, maar dat overnachten nog verboden is. “Ik heb hier vakantiewoningen en mobile homes, die zijn niet voor een dag te verhuren.”

Hoogwerf is niet de enige kritische ondernemer in de badplaats. Ook bij vakantiepark De Klepperstee is vol verbazing gereageerd op de nieuwe noodverordening. De hekken voor het park werden vandaag weggehaald, maar van blije gezichten was nog geen sprake.

“We zijn blij dat het nu toestaan is dat onze jaargasten weer bij hun plekje kunnen gaan kijken, maar het is moeilijk uit te leggen dat de regels een kilometer verderop in Zeeland heel anders zijn”, aldus Wilbert Moerkerk van De Klepperstee.

De ondernemers zien zelfs al gebeuren dat mensen een hotelovernachting in de buurt boeken om overdag bij hun recreatiewoning te kunnen zijn. “De omgekeerde wereld”, vindt parkmanager Hoogwerf. “Ik hoop echt dat Aboutaleb besluit dat we snel weer wat mogen gaan verhuren, want het is heel krom om te zien dat de regels anders zijn, zodra je de Brouwersdam over bent.”

Burgemeester Ada Grootenboer van de gemeente Goeree-Overflakkee had het eigenlijk ook graag anders gezien. Ze werkt met de collega’s op Voorne-Putten aan een plan waar de recreatie-ondernemers wél iets aan hebben. “Dat willen we dan volgende week met Aboutaleb bespreken. Goeree-Overflakkee lijkt qua recreatieve sector heel veel op Zeeland. We zien graag dat er voor de kuststrook één plan getrokken wordt.”

Wat bij de ondernemers ook slecht viel, is dat ze door het nieuws van de Veiligheidsregio werden overvallen. “We lazen in een tweet dat we per direct open zouden gaan. We hadden natuurlijk scenario’s klaarliggen, maar geef ons in ieder geval de tijd om iets uit te rollen. Al is het maar een uurtje om wat briefjes op te hangen. Die communicatie moet echt beter”, vindt Moerkerk.