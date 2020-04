Dordtse ondernemers willen oplossing voor huurproblemen tijdens coronacrisis

Horeca-ondernemers en winkeliers die hun zaak door corona moesten sluiten, raken steeds dieper in de problemen. Eén van de grootste problemen is de huur. Twee Dordtenaren pleiten voor een snelle, slimme oplossing.

"Gedeelde smart is halve smart", zegt horeca-ondernemer Dennis van Buuren, "ik vind dus dat mijn verhuurder in deze crisistijd iets aan de huur moet doen. Daarover zijn we ook in gesprek."

Van Buuren heeft goeie hoop, maar weet dat veel collega's het water aan de lippen staat. Vastgoedverhuurder Pieter van Loon (niet de huurbaas van Van Buuren) ervaart dat ook: "Daarom praat ik met mijn huurders om tot maatwerkoplossingen te komen."

Tegoedbonnen voor ijsjes

Van Loon haalde twee weken geleden wereldwijd de publiciteit door het moederbedrijf van Ici Paris XL tot betaling te dwingen door hun faillissement aan te vragen. "Zo'n miljardenbedrijf kan en moet gewoon de huur betalen", vindt hij.

Voor de ijssalon op het Statenplein was hij coulanter: "Dat is een zelfstandige ondernemer, die het zwaar heeft. Zij betalen de huur deels in tegoedbonnen voor ijsjes. Een ludieke oplossing, maar er zijn ook serieuzere, die ik ook toepas."

Hele keten stil

Echt interessant vindt Van Loon een oplossing, die volgens hem in Turkije wordt gehanteerd. "Ik heb het nog niet na kunnen trekken, maar het schijnt zo te werken dat de hele keten wordt stilgelegd en dat na zes maanden bekeken wordt hoeveel schade er is en wie het gaat betalen."

Het komt erop neer dat de huurder de verhuurder niet betaalt, de verhuurder de bank niet en de overheid garant staat. "Dat is een betere oplossing dan wat we hier in Nederland doen", zegt Van Loon. Van Buuren ziet het wel zitten: "Als er maar snel een oplossing komt."