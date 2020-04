Corries groenteschuur door corona een 'succesnummer' bij fietsers

Hij kweekt de groente zo natuurlijk mogelijk onder het glas. Zij verkoopt de groente vervolgens in de schuur aan huis in Berkel en Rodenrijs. Corries groenteschuur doet het beter dan ooit tevoren. Door het coronavirus stappen we meer op de fiets en zo stuiten we spontaan op lokale verkooppunten van kleine kwekers. Het Berkelse echtpaar hoopt dat ook na de coronacrisis de waardering voor lokale producten en de boer zal blijven.

De kas van Leo Muusers staat in Delfgauw. Hij kweekt een beetje van dit, een beetje van dat en een beetje van zus: "Broccoli, bloemkolen, sla, kroten, snijbonen, paksoi, aardappels, sperziebonen."

Door de grote variatie kan hij jaarrond en met de seizoenen mee groente verbouwen.

Hij kweekt ook 'exotische' groenten die het goed doen op Hollandse bodem. "Kijk, hier heb ik kai choi staan, dat smaakt naar mosterd. Die kan je wokken", vertelt de kweker. Kai choi is een Aziatische mosterdkool die Muusers vooral verbouwt voor Chinese restaurants, maar die nemen sinds de uitbraak van het virus niets meer af. "We zijn daarom blij dat het nu zo goed loopt met de lokale verkoop van onze groente."

Groenteschuur is een uitje

Door de 'intelligente' lockdown kunnen mensen niet op reis en stappen ze massaal op de fiets voor een uitje. "Ze komen uit Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam-Hillegersberg", vertelt Corrie Muusers. Zij runt De Groenteschuur vanuit huis aan de Zuidersingel in Berkel en Rodenrijs. "Als het mooi weer is, dan is dit een mooie route en dan zeggen ze: wat leuk dat je hier zit, dat ga ik onthouden", vervolgt ze. En ze komen inderdaad terug om hun boodschappen te doen. "Dat vinden ze prettiger dan in de supermarkt en de kwaliteit van de groente valt ook in de smaak", vertelt Corrie. In haar schuur is het makkelijker afstand houden dan in de supermarkt.

Door de regen is het deze week rustig met fietsers. Wie wel binnenstapt, is één van de vaste klanten: buurvrouw Joke. Zij doet nu alle boodschappen bij Corrie omdat ze een kwetsbare gezondheid heeft. "Ik behoor tot de risicogroep en kom het huis niet meer uit op een boodschapje hier na", vertelt ze. Om te voorkomen dat het te druk wordt, hanteert Corrie een maximum van drie mensen in haar groenteschuur.

Corrie is blij met de extra aanloop en geniet van de ontmoeting met klanten. "Het leuke is, dat als je niet heel veel mensen tegelijkertijd hebt, dat je dan een luisterend oor kan zijn en dat is ook heel mooi", vertelt ze.

Natuurlijke vijanden

Bij de kas in Delfgauw hebben ze ook een winkeltje. Dat wordt gerund door de dochters van het echtpaar. "Ook daar hebben we veel meer aanloop, wel vijf keer zoveel", vertelt Leo. Hij is geen 'gemiddelde' tuinder. Hij kweekt groente in de kas maar doet dat zonder lampen en zonder bij te stoken. "Dat gaat goed als je maar weet welke rassen je teelt."

Ook probeert hij zoveel mogelijk natuurlijke vijanden, zoals muggen en vliegen, in te zetten tegen bladluis. Maar hij ontkomt niet aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. "Ik doe veel met beestjes maar ik doe ook wel aan chemische bestrijding, zo eerlijk moet je ook zijn", vertelt hij. Volgens Leo Muusers is de Nederlandse teler de schoonste teler van de wereld.

Het echtpaar Muusers hoopt dat door corona de sympathie voor tuinders, boeren en lokale teelt blijft. "Als je het kleine niet eert, ben je het grote ook niet waard, is een oud gezegde. Dus we moeten het kleine meer eren en daar wordt het leven mooier van."