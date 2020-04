'Bijna alle Rotterdammers onder de 30 hebben weleens lachgas gebruikt'

Mensen onder de 30 jaar die nog nooit lachgas hebben gebruikt, zijn in Rotterdam nauwelijks meer te vinden, zegt Hans Hoekman. De wijkagent en teamleider in Rotterdam-Delfshaven maakt zich zorgen en waarschuwt voor het gebruik. "Lichamelijk is het gevaarlijk."

"Lachgas is een kleurloos gas met een lichtzoete geur of smaak", zegt Hoekman. "Er zit stikstof of zuurstof in. Vooral jongeren inhaleren het. Het zorgt voor een korte roes, een slaperig of dronken gevoel van maximaal twee minuten." Volgens de wijkagent veranderen vormen en geluiden die gebruikers zien en horen een beetje. "Ze noemen het een korte rush."

Vroeger werd lachgas ingezet als geneesmiddel. "Je werd ermee onder zeil gebracht voor operaties." Sinds 2016 staat het goedje niet meer in de geneesmiddelenwet en is het vrij verkrijgbaar en te gebruiken. "Het begon bij festiviteiten en evenementen. Nu is het redelijk gangbaar onder jongeren, in ieder geval in Rotterdam. Onder de dertig is er bijna niemand die het niet heeft gebruikt."

Hoekman wijst op Radio Rijnmond op de gevaren die het middel met zich meebrengen. "Dat is vooral lichamelijk. Het verdrijft namelijk tijdelijk zuurstof uit je hersenen. Je kunt duizelig worden, maar je kunt ook bewusteloos raken." Er is kans op blijvende schade aan het trommelvlies, omdat de druk daarop te groot wordt, legt de agent uit.

B12-tekort

Ook wijst Hoekman op het vitamine B12-tekort bij langdurig gebruik. "Daaruit kunnen concentratieproblemen voortkomen en het kan zorgen voor een lage vruchtbaarheid. Dat benadrukken we richting jongeren. Dan zeggen we: wees maar voorzichtig als je later papa wil worden."

Lachgas wordt steeds vaker ook in het verkeer gebruikt. "Vorige week haalden we een jongeman met een tank lachgas tussen zijn knieën uit de auto. Met die tank lachgas was hij zijn auto aan het besturen. Dan ben je natuurlijk meteen je rijbewijs kwijt."

Het is wel lastig voor de politie om lachgas terug te vinden in het lichaam. "Een uur na gebruik is het al niet meer te achterhalen in het lichaam."

Milieuschade

Overigens gelooft Hoekman niet in een verbod op lachgas. "Het is veel effectiever om mensen bewust te maken van de schade die het spul toebrengt. Niet alleen aan je eigen lichaam, maar ook aan het milieu. "Het is driehonderd keer zo schadelijk als als CO2. In de laatste twee jaar is er 500 duizend kilo meer lachgas verbruikt. Dat is net zoveel CO2-uitstoot als een miljoen keer op en neer vliegen tussen Amsterdam en Berlijn."

Op de website vraaghetdepolitie.nl kun je vragen en antwoorden terugvinden over lachgas.

Beluister hierboven het gesprek met Hans Hoekman op Radio Rijnmond.