Zanger Nielson laatste 'Waarnemer van Dordrecht'

'Waarnemer van Dordrecht' is een kunstproject van de Australisch-Belgische choreografe Joanne Leighton. Tijdens de voorstelling hield een waarnemer er dagelijks bij zonsopkomst de wacht over de stad vanaf het dak van het Energiehuis en beschreef daarna zijn of haar ervaringen. Bij zonsondergang hield de volgende waarnemer de wacht.

Met deze bijzondere voorstelling werd in Dordrecht, dat de Nederlandse primeur had, een brug geslagen tussen de Dordtse viering van Ode aan de Synode in 2019 naar de viering van 800 jaar Dordtse stadsrechten dit jaar.

'Alsof ik in mijn eigen studio zat'

"Het is echt heel bijzonder", zegt Nielson eenmaal weer op de begane grond. "Het is eigenlijk iets dat ik elke week wel zou willen doen. Ik denk sowieso wat dieper na over dingen, maar daar neem je niet zo vaak de tijd voor en nu kon dat wel. Als je me er nog twee uur had laten staan, dan had ik nog verder gekomen."

"Iedereen heeft zijn eigen interpretatie van de wereld. Maar dit heeft wel iets meditatief. Eigenlijk is het ook gek hoe natuurlijk het voelt ten opzichte van het normale leven. Normaal zou ik het ontwijken, maar ik voel me er wel heel comfortabel bij", zegt de Dordtenaar. "Het is iets in de westerse wereld dat we alleen doen als we geen andere keus hebben, zoals nu met het coronavirus, waar er voor ons op de rem wordt getrapt.”

Veel tijd om muziek te maken

Door alle coronamaatregelen kan Nielson geen optredens geven, maar dat biedt ook weer mogelijkheden. "Ik klaag altijd dat ik te weinig tijd heb om muziek te maken, maar ik heb nu in één klap meer tijd dan ik ooit had om muziek te maken. Niets maakt me gelukkiger."

Toch bracht de zanger onlangs een nieuwe plaat uit met zangeres Tabitha. "Die plaat was al klaar voor de coronacrisis uitbrak, anders hadden we hem niet uit kunnen brengen. Je kan hem nu alleen niet goed promoten en dus ben je alleen afhankelijk of het liedje goed valt."

Ondanks alle maatregelen ziet Nielson het positief in. "Je gaat alles straks zóveel meer waarderen en ik hoop dat dat dan ook weer heel lang duurt. Dat je dit onthoudt en, als je straks weer mag, je het podium weer opstapt en extra geniet en denkt: 'you never know'."

Bekijk hierboven het hele gesprek dat verslaggever Dennis Kranenburg had met de Dordtse singer/songwriter Nielson.