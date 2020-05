Dordtse weekmarkt voor het eerst in zeven weken weer deels open

Het Statenplein in Dordrecht ziet er vrijdagochtend na weken van stilte weer uit zoals Dordtenaren gewend zijn. Marktkooplieden laden hun 'primaire food'-producten uit voor de traditionele weekmarkt, die de afgelopen zeven weken niet door mocht gaan vanwege de coronamaatregelen. "We zijn blij dat we er weer zijn!"

De markt bestaat deze week wel uit minder kramen dan normaal gesproken, vertelt marktmeester Ruud de Dreu. "Het college van Dordrecht heeft besloten eerst te starten met alleen primair food (zoals de groente- en kaasboer, red.). Als dat lukt, komt volgende week het overige food er weer tussenstaan. Denk aan patat, loempia's, turkse broodjes of de griekse smeerseltjes."

De kramen staan bijna overal zo'n twintig meter uit elkaar. Op de grond is met rood-wit lint gemarkeerd dat mensen anderhalve meter afstand moeten houden.

De weekmarkt in Dordrecht werd half maart opgeschort nadat de overheid de eerste coronamaatregelen bekend maakte. De Dordtse marktkooplui waren woedend en spraken over een enorme schadepost, omdat de afgelasting slechts een tot twee dagen van tevoren bekend werd gemaakt.

De kooplieden hoopten na een gesprek met de gemeente dat de markt later alsnog door kon gaan, zodat een deel van de vers ingekochte producten alsnog verkocht konden worden. Helaas zonder resultaat. Ook een gang gaan de rechter bood destijds geen uitkomst voor de getroffen marktkooplui.



De sfeer onder de marktkooplui is vrijdagochtend gemoedelijk. "Iedereen is blij om de collega's en de klanten weer te zien", zegt de marktmeester. "Het is voor mensen lastig geweest, omdat de markten op andere plekken in het land wel doorgingen."

Vijftig procent omzetverlies

Een marktkoopman van de notenboer noemt die beslissing vrijdagochtend 'belachelijk'. "Op andere markten kon je zien hoe goed het functioneerde op anderhalve meter, en hier mocht het niet. Dat vond ik belachelijk. Wij hebben hier ook de mogelijkheden om alles veilig te maken."

Deze marktkoopman mocht nog wel op andere markten staan, maar het niet doorgaan van de Dordtse weekmarkt kostte hem toch zeker vijftig procent aan omzet. "En we hebben een hoop producten weg moeten gooien."

Non-food

John Stoel, die namens de marktkooplieden in Dordrecht het woord voert, vindt het fijn dat de food-kramen weer aanwezig mogen zijn. "Maar die hebben in veel gevallen hun omzet nog gehad de afgelopen tijd door op andere markten te staan. Het gaat nu juist om die non-food, zoals sokkenkramen. Zij hebben nergens mogen staan. Voor hen is de noodzaak het hoogst."



