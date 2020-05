'Nederlanders minder gelukkig sinds uitbraak coronavirus'

Crises hebben doorgaans veel effect op ons geluksgevoel, zegt Wijngaards. Dat was bijvoorbeeld ook het geval met de kredietcrisis. "Het verschil is nu wel dat het met de huidige crisis een heel plotselinge afname van geluk is. Dat is meer plotseling dan een economische crisis, die jarenlang ettert."

Voordat het coronavirus uitbrak in Nederland (februari), scoorden de respondenten een 7,5 op geluk op een schaal van 10. Een maand later blijkt dat gedaald naar 6,3.

"Het is belangrijk om te melden dat sommige mensen meer lijden onder deze situatie dan anderen", zegt Wijngaards. "Zorgen zijn de grootste issue. Bijvoorbeeld inkomensonzekerheid, dat geeft stress mee. Of het zorgen maken om jezelf of familie is een behoorlijke factor die het gelukscijfer naar beneden kan drukken."

Weer opkrabbelen

Geluksonderzoekers weten dat het geluksniveau, zelfs in tijden van crisis, uiteindelijk weer zal opkrabbelen. In het geval van de coronacrisis zal dat waarschijnlijk in twee golven gaan. "Het gelukscijfer gaat weer omhoog als bijvoorbeeld de maatregelen worden versoepeld, als we weer naar een café gaan of familie kunnen zien", zegt Wijngaards.

"Maar aan de andere kant zien we ook dat mensen nu al innovatief zijn. Als ze niet kunnen sporten in de sportschool, gaan ze bijvoorbeeld buiten hardlopen. De gewenning en nieuwe oplossingen zorgen ook voor een gelukstoename."

Vervolg

Om de ontwikkelingen van het geluksgevoel goed in kaart te brengen, is EHERO eerder deze week een vervolgonderzoek gestart. "Dat is eigenlijk een follow-up van het eerdere onderzoek, maar nu hopen we iets meer persoonlijke karakteristieken te achterhalen en kijken we of de geluksafname stabiel is over tijd."

Hoewel er al een eerste- en vervolgonderzoek is, kunnen mensen nog altijd deelnemen. Dat kan via de website van EHERO.

