Horeca Nederland wil gesprek met Rutte: 'Het wordt tijd voor geen woorden, maar daden'

Gesprekken tussen de horecabond en staatssecretaris Keizer van Economische Zaken en Klimaat zijn donderdagavond geklapt. Rober Willemsen, ondernemer in Rotterdam en voorzitter van Horeca Nederland, heeft nu zijn hoop gezet op een gesprek met premier Rutte. "Het perspectief moet echt komen voor de horecabond. Al moeten we zes keer per dag bellen, het antwoord moet komen."

Voorlopig zijn alle kroegen en restaurants tot 20 mei gesloten voor bezoekers. Er zijn steunpakketten op poten gezet door de overheid. "Maar die financiële noodpakketten schieten tekort. We zijn druk aan het kijken naar aanvullingen", zegt Willemsen over het gesprek met de staatssecretaris. "Maar we kunnen daar kort over zijn: daar is niks uitgekomen."

Willemsen vindt dat het nu tijd wordt voor 'geen woorden, maar daden'. "Onze leden en horecavrienden willen weten wanneer de stip aan de horizon is. We hebben feitelijk gezegd dat we verwachten tussen 20 mei en 1 juni onze terrassen kunnen openen."

Ook merkt Willemsen een tweedeling onder de mensen: "Ik denk dat een deel van de mensen echt wel snapt dat de horeca in heel zwaar weer is gekomen. Aan de andere kant is er een deel dat denkt dat er veel vet op de botten zit bij de horeca en dat het een soort van 'normaal' is dat iedereen zijn spaarpotten maar leeg maakt om deze periode door te komen. Maar je moet je afvragen hoe 'normaal' dit eigenlijk is. Dit is een uitzonderlijke situatie."

Lees meer