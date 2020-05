Festiviteiten Dordrecht 800 jaar met een jaar verplaatst

"We willen de viering van 800 jaar stad wel door laten gaan", zegt wethouder Piet Sleeking van Cultuur. "Er zijn zoveel organisaties in de stad die prachtige activiteiten hebben bedacht. Die geven we graag de kans om hun activiteit in 2021 uit te voeren."

Volgend jaar staat de volgende herdenking op het programma. Dan is het zeshonderd jaar geleden dat de Sint Elisabethsvloed plaatsvond, waarbij zeker duizend mensen omkwamen en mogelijk nog veel meer.

Het is nog onbekend wat de mogelijkheden zijn voor evenementen in Dordrecht na 1 september. Sleeking: "We gaan kijken hoe we dat in het programma van volgend jaar een plek kunnen geven."

