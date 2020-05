Alleen, maar toch samen 75 jaar vrijheid vieren met speciale soep

Het samen vieren van het feit dat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd na de Tweede Wereldoorlog zit er niet in, door alle coronamaatregelen. Om toch met elkaar bij deze dag stil te kunnen staan, hebben Kelly Leeuwis en Berend van Zanten 'Vrijheidssoep' in het leven geroepen in Rotterdam.

"We hopen dat op 5 mei, om 17:00 uur, zoveel mogelijk mensen naar ons online programma kijken. En op die manier willen we - op afstand, maar op dat moment zeker samen - de Vrijheidsmaaltijdsoep eten", zegt Leeuwis. "Zo kunnen we tóch samen de vrijheid vieren."

Het gaat in totaal om zesduizend blikken soep. Eén blik is genoeg voor drie tot vier porties. De soep wordt uitgedeeld bij verpleeghuizen en welzijnsorganisaties, maar mensen kunnen ook gratis een blik bestellen via een speciale website . En mensen die zelf goed in de keuken zijn, kunnen de soep natuurlijk ook zelf maken met het recept op die website.

En wat krijg je dan voorgeschoteld? "Chefkok Pepijn van Jack Bean heeft de smaak van Rotterdam gevangen in die soep", zegt Leeuwis. "De soep bestaat uit lokale groenten die hier in de buurt worden gekweekt. Het is een pompoengroentesoep met aardappel, op smaak gebracht met kruiden als speculaaskruiden en kerrie. Pepijn heeft die smaak bedacht en is van mening dat de diverse ingrediënten de rijkheid van Rotterdam aantonen."

Een dergelijk initiatief kwamen de Rotterdammers een aantal weken geleden tegen in Amsterdam. "Toen dachten we: dit moet ook in Rotterdam. Het is zo'n mooie manier om toch de bevrijding te kunnen vieren."