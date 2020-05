'Vrijlating van vrouw die op politieman inreed zorgt voor onbegrip bij agenten'

Van de Kamp geeft toe dat het filmpje maar een beperkt beeld geeft van wat er gebeurd is. “Je weet nooit precies wat er aan vooraf gaat en hoe de situatie precies is. Dat wordt nu natuurlijk onderzocht. Maar we vatten het zwaar op.”



De 21-jarige vrouw en een 23-jarige man werden maandag opgepakt. De man was even daarvoor weggerend nadat hij de coronaregels had overtreden. Woensdag werd bekend dat het stel is vrijgelaten. Ze blijven wel verdachte.

Volgens het Openbaar Ministerie waren er niet genoeg redenen om de twee langer vast te houden. Meer wilde een woordvoerder van justitie daar niet aan toevoegen.

“Het opzettelijk inrijden op een agent blijft natuurlijk absurd”, gaat Van de Kamp verder. “We mogen verwachten dat de verdachte de allerhoogste tenlastelegging gaat krijgen.”



Split-second

Hans Schoones van de politiebond ANPV zegt ook dat in het filmpje geen compleet beeld te zien is van wat er is gebeurd. “Maar als je inrijdt op een agent voor zoiets als het overtreden van de coronaregels, is wel heel bizar”, zegt Schoones. “Dat is geen heel zwaar misdrijf natuurlijk.”

“Het geeft maar weer eens aan dat de politie in een split second moet besluiten wat er moet gebeuren”, gaat Schoones verder. “Het gebeurt allemaal in drie seconden. Dan moet je besluiten ‘trek ik mijn wapen of niet’. Nou, dan zijn die seconden alweer voorbij.”