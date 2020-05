Hotspot Hutspot kan extra maaltijden maken dankzij Rijnmond Helpt: 'Hoeveel? Dan heb ik een rekenmachine nodig'

Sander de Kramer (rechts) met Precilla Schrier van Voor Goed Agency, en initiatiefnemer Bob Richters van Hotspot Hutspot in het midden

Goed eten voor iedereen! Het is het motto van Hotspot Hutspot. Zij bieden onder meer Rotterdammers die niet makkelijk aan werk komen een werkplek in de keuken, maar zijn in deze tijd van coronacrisis nu ook met 'crisiscatering' gestart.

Onder leiding van initiatiefnemer Bob Richters maakt Hotspot Hutspot via verschillende locaties iedere dag verse gratis maaltijden voor kwetsbare Rotterdammers. Precilla Schrier van Voor Goed Agency, dat meerdere goede initiatieven in de stad ondersteunt, schreef daarom een brief aan Rijnmond Helpt, waarin ze vroeg om een donatie...

'Klein enveloppie'

Presentator Sander de Kramer stapte in zijn kleine rode autootje, om samen met brievenschrijver Precilla op zoek te gaan naar weldoener Bob. Zijn kok zat in het complot, dus Bob wist van niks!

Eenmaal in de keuken overhandigde Sander een speciale doos aan Bob, met daarbij een 'klein enveloppie'. In die envelop zat een gift van 2500 euro, mede mogelijk gemaakt door Stichting Rotterdam Mooier Maken, voor Hotspot Hutspot. Hoeveel maaltijden Bob daarvan kan maken? "Dan moet ik even de rekenmachine erbij pakken", zegt hij na lang nadenken.

Zie jij nu deze video en denk je: ik kan ook wel een financieel zetje in de rug gebruiken? Geef je dan op voor Rijnmond Helpt , en wie weet staat Sander binnenkort bij jou op de stoep!

