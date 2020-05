Wakker worden met Chris Natuurlijk

Begin je zaterdag om acht uur met Chris Natuurlijk over scharrelende egels, madeliefjes en jacobskruiskruid in het stadsnatuurreservaat, stadsnatuur maken en een historische roman over Rotterdam voor het bombardement.

Sommige egels komen nu pas uit winterslaap, anderen scharrelen al door de tuinen. Chris Natuurlijk is bij de Egelopvang Papendrecht waar het drukker is dan vorig jaar om deze tijd, terwijl er minder egels worden aangereden nu er door corona weinig verkeer op de weg is. Hoe kan dat?

Stadsnatuur maken

Kun je aan de stad bouwen en tegelijkertijd de natuur een handje helpen? Dat kan, zeggen de schrijvers van het boek Stadsnatuur maken . In Chris Natuurlijk geven bioloog Niels de Zwarte en architect Piet Vollaard voorbeelden van natuurinclusief bouwen, wat begint op de tekentafel en misschien zelfs al daarvoor.

Minireservaat voor de natuur

Madeliefjes, jacobskruiskruid en hondsdraf. Achter het Natuurhistorisch Museum Rotterdam ligt het eerste stadsnatuurreservaat van Rotterdam. Met plantenkenner Remko Andeweg van Bureau Stadsnatuur kijkt Chris Natuurlijk wat er allemaal groeit en bloeit op dit braakliggende terreintje waar de natuur haar gang mag gaan.

Rotterdam van voor het bombardement

Jeroen Kuypers heeft al veel boeken geschreven, maar Nu ik je nooit meer zie , is zijn eerste boek onder zijn eigen naam. Het is een historische roman waarin hij feiten vermengd met het fictieve verhaal van een Joodse broer en zus uit Wenen die in 1936 naar Rotterdam vluchten om daar een nieuw leven op te bouwen. De schrijver heeft verhalen van zijn familie over Rotterdam van voor het bombardement, verwerkt in het boek.

