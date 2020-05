'Corona-kletskar' rijdt je door het afgesloten verzorgingshuis: 'een mini-pausmobiel!'

Het is een klein wit karretje met glazen ruiten en een smal deurtje: de corona-kletskar. "Hetzelfde als de pausmobiel, maar dan zonder auto!" Met het karretje kun je ook tijdens deze coronacrisis op bezoek bij oma of opa in het verzorgingshuis. Je wordt door het personeel naar binnen geduwd.

Marit twijfelt geen moment en laat zich naar haar oma in verzorgingshuis Stadzicht in Rotterdam-Overschie rollen. "Ik dacht meteen: 'Ik wil als eerste erin'!", legt ze uit. Ze heeft haar oma Tini al weken niet meer van dichtbij gezien. Ze kijkt er dus naar uit om even bij te kletsen met haar geliefde oma.

"Ik ben heel blij om haar weer te zien!", zegt het enthousiaste kleinkind van Tini. "We videobellen natuurlijk wel, maar dat is heel erg anders. Ik kan haar nu echt aankijken."

Het karretje is hermetisch afgesloten en heeft een luchtzuiveringssysteem. Marit gaat er zonder twijfel inzitten. "Zit je goed Marit?", vraagt een begeleidster van het verzorgingshuis die de kar ook mag duwen. "Dat ga ik nu de deur dicht doen. Mocht het verkeerd gaan of mocht je benauwd worden, dan moet je een seintje geven en maak ik de deur open!"

Maar dat is niet nodig. Marit geniet van het gesprekje met haar oma. "Even handjes op het raam en een kus geven! Heel mooi!", zegt Marit. "Maar het blijft wel apart!"

Made in Maassluis

De verpleeghuizen van Laurens zijn vorige week gestart met het plaatsen van kletscontainers. Dat zijn huisjes in de tuin, waar bewoners hun familie even kunnen zien. Maar er zijn ook ouderen in verpleeghuizen die te zwak zijn om naar buiten te gaan. Daar is dit nu een uitkomst voor.



"Dit is de oplossing om familie en naasten op bezoek te laten gaan, zonder besmettingsgevaar", vertelt Nick van Balen. Hij heeft de visitekar ontworpen. "Deze kar kun je naast bedden rijden, maar ook gewoon in de woonkamer parkeren."

Het karretje wordt gemaakt bij timmerbedrijf van Balen in Maassluis. Het personeel van het verzorgingshuis moet het karretje duwen. Maar wat als er dan een zwaar iemand in stapt? "Dan moet je met z'n tweeën duwen", lacht de enthousiaste ontwerper.

Het karretje is betaald door het Jo Visser Fonds, zodat iedereen zijn of haar naasten kan zien in deze moeilijke periode. Het is een stichting die jong en oud verbindt.

Lees meer