Wereldhavendagen 2020 afgelast

Het maritieme evenement in de haven trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Dit jaar zou de 43e editie zijn.

Reden voor de afgelasting is de drukte die het evenement met zich meebrengt, in combinatie met het coronavirus. "Een publieksevenement op de kades zoals deelnemers en bezoekers van ons gewend zijn, is nu niet mogelijk. Er wordt nagedacht over kleine initiatieven ter vervanging, om de haven alsnog in het zonnetje te zetten", zegt de organisatie. Daarover wil de organisatie voor eind mei meer duidelijkheid geven.

De beslissing wordt uit eigen beweging genomen, want de huidige coronamaatregelen maken alleen publieksevenementen tot 1 september niet mogelijk.

Gelukkig hebben we de beelden nog

Rijnmond besteedde vorig jaar uitgebreid aandacht aan de 42e editie van de Wereldhavendagen. Kijk hieronder het overzicht van vorig jaar terug, met beelden uit de haven, optredens en de jaarlijkse vuurwerkshow.



Lees meer