Politie praat met familie overleden buurman over mysterieuze dood Elly

De politie onderzoekt de rol van een buurtbewoner in Rotterdam-Alexander, na de vondst van het lichaam van Elly aan de Gratamastraat. De man, die begin dit jaar overleed, kwam de afgelopen jaren regelmatig in het huis van de vrouw. De politie bevestigt dat de vrouw jaren dood in de woning heeft gelegen. Ze is niet door geweld om het leven gekomen.

Vorige week werd het lichaam van Elly ontdekt door de politie. Daarna werd meerdere keren onderzoek gedaan in het appartement. Ook waren er 'mannen in witte pakken' te zien bij het huis van buurtbewoner Jan, in zijn woning aan de nabijgelegen Van Moorselstraat.

De politie spreekt nu met familieleden van Elly en van Jan om een zo compleet mogelijk beeld te vormen.



Verhuisd

Andere mensen in de buurt hadden eerder al tegen Rijnmond gezegd dat Jan tegen hen had verteld dat Elly was verhuisd naar een verpleeghuis in Zandvoort. Ze was al jaren niet gezien aan de Gratamastraat.

Op 19 maart werd de vrouw als vermist opgegeven. De politie maakt niet bekend door wie. Een paar weken na de melding was de politie even in de woning, maar toen werd de vrouw daar niet aangetroffen. Een week later, toen de politie toestemming had voor een uitgebreide huiszoeking, werd het lichaam gevonden.



Geen geweld

Uit sectie op het lichaam van Elly blijkt dat de vrouw niet door geweld om het leven is gekomen. Wat dan wel de doodsoorzaak is wordt nog onderzocht.

Ook is nog niet officieel vastgesteld dat het lichaam van Elly is. Wel heeft de politie het 'sterke vermoeden' dat het om gaat om de bewoonster.