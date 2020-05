Van Stee over komst Heylen: 'Kunnen niet op Mattheij wachten'

"Mattheij heeft duidelijk aangegeven dat hij aan het einde van het seizoen naar het buitenland wil gaan", legt Van Stee uit. "Je kan dan niet tot juni of juli gaan wachten, dat is een te groot risico voor zo'n belangrijke positie."

Komst Heylen & vertrek Harush

En dus heeft Sparta met de 26-jarige Heylen geanticipeerd op het vertrek van Mattheij. "We hebben deze jongen een halfjaar lang gevolgd", zegt Van Stee over de aanstaande komst van de Belg, die afgelopen seizoen voor FC Emmen speelde. Een andere prioriteit van Sparta is het zoeken naar een nieuwe spits, maar Van Stee geeft toe dat het door de coronacrisis nog onzeker is of de club daar de financiële middelen voor heeft.

Aan de andere kant komt doelman Ariël Harush niet meer terug naar Rotterdam. "We hebben zijn contract met wederzijdse goedkeuring ontbonden", besluit de technisch manager van Sparta. "Ariël kon helaas niet bij de geboorte van zijn kind zijn, maar is inmiddels herenigd met zijn gezin. Door zijn verbintenis te verbreken kan hij nu in Israël blijven."

