Drive-thru teststraten nu ook open voor leerkrachten en sportbegeleiders

De drive-thru testlocaties in Rotterdam en Dordrecht zijn vanaf volgende week ook open voor leerkrachten, medewerkers uit de kinderopvang en sportbegeleiders. Personeelsleden met lichte verschijnselen van corona kunnen zich in de teststraat gratis laten testen.

Tot nu toe kon alleen zorgpersoneel op de testlocaties worden getest, maar omdat 11 mei de scholen en kinderopvanglocaties weer opengaan, komen de tests ook beschikbaar voor medewerkers uit het onderwijs. Daarnaast kunnen ook gastouders, sportbegeleiders en mensen die kinderen vervoeren zich laten testen.

De test wordt alleen uitgevoerd als een persoon lichte klachten vertoont en van tevoren is aangemeld door de arbodienst of de bedrijfsarts. Mensen wordt gevraagd met de auto te komen, waar ter plekke (in de auto) een medewerker van de GGD de test afneemt. Voor mensen die geen auto hebben, is een andere route uitgestippeld. De GGD raadt vanwege het besmettingsgevaar af om met het openbaar vervoer te komen.

De drive-thru testlocaties bevinden zich in de parkeergarage van het Rotterdams Topsportcentrum en aan het Oranjepark in Dordrecht, bij de oude brandweerkazerne.

