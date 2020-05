Rotterdam en Oud-Beijerland vertegenwoordigd in 'WOII in 100 foto's'

De gehavende Laurenskerk in Rotterdam na het bombardement, een jong Joods meisje uit Oud-Beijerland dat zich gaat melden voor deportatie en een groep mannen die uit Rotterdam wordt weggevoerd bij de razzia in november 1944. Foto’s van deze drie gebeurtenissen zijn gekozen tot ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’.

De drie foto’s uit onze regio worden opgenomen in de nationale selectie van honderd foto’s. Die wordt maandag 4 mei gepresenteerd. Voor het project ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’ is per provincie een selectie van 25 foto’s gemaakt op basis van publieksstemmen.

Een jury onder leiding van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft de uiteindelijke keuze voor de honderd foto’s gemaakt. ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s' is een project van het Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies (NIOD).

Vanuit Zuid-Holland zijn acht foto’s gekozen, waarvan drie uit het uitzendgebied van Rijnmond. De zwaar beschadigde Laurenskerk na het bombardement van 14 mei 1940 op Rotterdam is één van de drie.

De foto uit Oud-Beijerland die is geselecteerd, vertelt het verhaal van de 17-jarige Henriette Boers. Als zij zich moet melden in Rotterdam voor deportatie, brengen haar ouders haar op 11 augustus 1942 naar de tram. Nieuwsgierige buurtbewoners omringen hen.

Onderweg zit Henriette Boers in de tram met mensen uit de Hoeksche Waard die een dagje naar de stad gaan. Henriette moet zich melden bij Loods 24 in Rotterdam, de plaats waarvandaan treinen naar Westerbork vertrekken.

Vanuit kamp Westerbork is de tiener uit Oud-Beijerland naar Auschwitz overgebracht. Daar is zij vermoord. Er is geen nauwkeurige informatie over haar sterfdatum. Het Rode Kruis heeft die bepaald op 30 september 1942.



De derde foto uit onze regio die is opgenomen in ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’ is er eentje van de razzia in Rotterdam op 10 en 11 november 1944. De foto is gemaakt op de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan in Hillegersberg. Te zien is dat een groep mannen wordt weggevoerd.

Op die twee dagen in november 1944 zijn zo’n 52 duizend mannen tussen de 17 en 40 jaar opgepakt en naar Duitsland overgebracht. De Duitsers hebben deze actie goed voorbereid. Er zijn stilletjes zoveel mogelijk militairen naar Rotterdam verplaatst. Uiteindelijk hebben achtduizend Duitse soldaten de razzia uitgevoerd. De Rotterdamse bevolking is volledig verrast door deze actie.