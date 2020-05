Spoor verdachten goudroof Rotterdam leidt naar Dubai

Politie en justitie zijn nog druk bezig met het oplossen van de goudroof in Rotterdam. De verdachten zijn tot in Dubai in beeld, maar het rondmaken van de zaak is geen eenvoudige opgave voor het team. Inmiddels staat wel vast dat de diefstal van het edelmetaal, met een waarde van tussen de 20 en 40 miljoen euro, daadwerkelijk is gebeurd. Wanneer precies blijft onduidelijk. Dat melden bronnen rond het onderzoek.

De goudroof zorgde half december voor ophef in Rotterdam, toen zwaar gewapende politiemensen het gebied rond het HBU-pand aan de Coolsingel afgrendelden.

Het onderzoek richt zich met name op de kern van het team dat de bedrijven TOV Hazel en Safe Deposit vormden. TOV Hazel, gevestigd op de tweede etage in het HBU-gebouw aan de Coolsingel 104, deed onder meer de aankoop van edelmetalen voor vermogende klanten.

Safe Deposit Nederland was verantwoordelijk voor de opslag van onder meer die aankopen. Het bedrijf verhuurde tot voor kort 450 van de 2500 kluizen in de kelder van het pand aan de Coolsingel 104. Een maand geleden vroeg het bedrijf bij gebrek aan inkomsten het faillissement aan.

Kleine groep

Een kleine groep personen was betrokken bij beide bedrijven. Drie van hen hadden bv's die tot ruim een jaar geleden bestuurder van zowel TOV Hazel Beheer als Safe Deposit waren. Daarnaast waren nog twee directeuren actief en nog eens twee medewerkers met nul-uren-contracten.

Eén van de mannen op de werkvloer was de 61-jarige Oud-Beijerlander die half december gelijk met de inval in het pand aan de Coolsingel werd aangehouden. De man was vooral het aanspreekpunt en het gezicht van de handel in edelmetaal bij TOV Hazel. De Oud-Beijerlander is later weer vrijgelaten.

Volgens justitie is hij nog steeds verdachte. De man heeft sinds vorige maand zijn werk weer opgepakt bij een soortgelijk bedrijf dat eveneens vanuit het pand aan de Coolsingel handel drijft.

Begin maart heeft justitie een andere verdachte in de zaak aangehouden. De man zou één van de helpers bij de goudroof zijn geweest. Ook hij is volgens justitie nog steeds verdachte.

Voor justitie is het niet gemakkelijk om de andere hoofdrolspelers te vangen. Twee van de eigenaren van Safe Deposit Nederland zitten in Dubai. Met de advocaten van het duo is contact, bevestigt justitie. Zij worden gezien als verdachten.

De keuze van Dubai kan toeval zijn, maar vaststaat dat Nederland geen uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten heeft. Dat het desondanks geen veilige verstopplaats is, bleek recent. Ridouan Taghi., die wordt verdacht van betrokkenheid bij tal van liquidaties, werd er in samenwerking met de lokale autoriteiten aangehouden en naar Nederland gebracht.

Tijdlijn

Het gaat in het onderzoek naar de goudroof vooral om de tijdlijn van gebeurtenissen. Immers, waarom staakten de drie hoofdpersonen hun rol bij TOV Hazel en Safe Deposit Nederland begin 2019? Werd hen op dat moment de grond te heet onder de voeten? Waren ze toen bang dat de miljoenendiefstal aan het licht zou komen?

Dat de goudroof heeft plaats gevonden staat inmiddels vast, zeggen bronnen rondom het onderzoek. Het edelmetaal zou in de kluis zijn vervangen door andere materialen. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is een groot raadsel. De kluis beschikte over een geavanceerd beveiligingssysteem waarbij niet alleen de eigenaar en Safe Deposit over een sleutel moesten beschikken. Ook was er een logboek en hingen er camera's. "Het moet een inside job zijn geweest", zegt één van de bronnen rondom het onderzoek.

Tijdstip

Ook is het tijdstip van de goudroof onduidelijk. Mogelijk heeft die al veel eerder plaats gehad, voor de gedupeerde - het gaat volgens bronnen om één benadeelde klant - argwaan kreeg. In oktober 2019 wordt duidelijk dat er niets klopt als er goud wordt verhandeld. Aangifte bij de politie volgt snel. Toeval of niet, daarna vertrekken de verdachten naar Dubai. Eén van hen staat er inmiddels ingeschreven.

Twee maanden later treden politie en justitie via een inval en een aanhouding in de openbaarheid. Op 16 december, een dag voor het wapengekletter op de Coolsingel, kreeg Safe Deposit Nederland een nieuwe bestuurder. Mike Karansingh werd aangesteld door de aandeelhouders van het bedrijf.

"Ik kende hen al van een eerdere klus die ik voor hen heb gedaan", zegt Karansingh. "Dat was ergens in de periode 2012-2014. Ik zat toen op de Laan op Zuid. Zij hadden toen nog kantoor op de Lodewijk Pincoffsweg. Eén van de aandeelhouders heeft mij gevraagd om bestuurder te worden."

Over de goudroof zegt Karansingh niets te weten. Wel heeft hij forensisch onderzoek naar de goudroof laten instellen. "Dat kostte bijna een ton. De rekening was voor TOV Hazel Opslag en Safe Deposit Nederland. De opdracht was gegeven door mijn voorganger en TOV Hazel. Het is duidelijk dat er dingen verkeerd zijn gegaan. Het is aan politie en justitie om daar mededelingen over te doen."

Karansingh is nog aan boord om de zaken af te handelen. Hij heeft geprobeerd om Safe Deposit Nederland een doorstart te laten maken. De Rotterdammer zegt dat hem dat onmogelijk is gemaakt door de curator. Die schrijft op zijn beurt in zijn verslag dat hij in overleg met de rechter-commissaris voor het beste bod voor de klanten heeft gekozen. Karansingh overweegt overigens wel om op 1 juli op de huidige locatie een nieuw kluisjesbedrijf te starten.

Mededelingen

Ondertussen loopt het onderzoek van politie en justitie verder. Beide organisaties zeggen geen aanvullende mededelingen te kunnen doen. Het is nog onduidelijk waar het goud is gebleven. Mogelijk is het vanwege de herkenbare tekens op het edelmetaal omgesmolten.

Rijnmond heeft geprobeerd contact te leggen met de verdachten. Met de advocaat van één verdachte is wederhoor gepleegd. De verdachten in Dubai hebben via een tussenpersoon laten weten mogelijk contact op te nemen.