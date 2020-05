Koevermans over situatie Feyenoord: 'Iedereen moet flink inleveren'

Dit legt de algemeen directeur van Feyenoord uit tegenover Rijnmond. "We houden nu rekening met een situatie waarin er tot en met december geen publiek is. En zo kwaad en zo erg als we het kunnen inschatten, moeten we dan rekening houden met een bezuinigingsoperatie van 20 tot 30 procent."

Zorgen

"De zorgen zijn groot, maar dit seizoen hebben we geen problemen. Tot eind juni kunnen we aan alle verplichtingen voldoen", legt Koevermans uit over de huidige financiële situatie van Feyenoord. Over eventuele oplossingen is hij duidelijk: "Iedereen zal moeten bijdragen. Daar zitten wat dat betreft geen beperkingen aan vast."

"50% van onze kosten bestaan uit personeelskosten", vervolgt de algemeen directeur. Het betekent dat er ook mogelijk met spelers wordt gesproken over het inleveren van salaris. "Onder personeelskosten horen ook spelers, staf en directie. Dus we zijn ook met spelers in gesprek. We moeten met z'n allen wat gaan doen en de breedste schouders moeten daarbij ook de zwaarste lasten dragen."

Transfers & Publiek

Ook het handelen op de transfermarkt wordt een uitdaging volgens Koevermans. "Maar het geeft ieder geval rust dat Dick Advocaat en Frank Arnesen wel vastliggen", legt Koevermans uit. "En er hoeft niemand weg, alleen er kunnen niet zomaar twee of drie spelers bij als je moet bezuinigen. Dus die puzzel zullen we samen moeten oplossen met Dick en Frank."

Waar Feyenoord in de eigen begroting voor volgend jaar rekent op voetbal zonder publiek tot en met december, is Koevermans ook duidelijk over eventueel spelen met een lagere bezettingsgraad. "Als je kijkt wat je hier zou moeten doen om anderhalf meter afstand te houden, is dat bijna niet te doen. Dan kunnen er misschien 7000 á 8000 man in. Dat lijkt mij niet te realiseren", besluit de algemeen directeur, die toevoegt dat er ook gesprekken gaande zijn over het compenseren van seizoenskaarthouders.

Feyenoord City

En vanwege de coronacrisis staan ook de plannen voor Feyenoord City momenteel op een lager pitje. "Ik vind het moeilijk in te schatten. Maar we moeten eerst maar eens kijken wanneer we weer kunnen voetballen", zegt Koevermans. "De korte termijn moet eerst opgelost worden. We willen nog steeds een nieuw stadion, maar het is momenteel niet prioriteit nummer één."

Bekijk hierboven het hele interview met de algemeen directeur van Feyenoord, Mark Koevermans