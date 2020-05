Fysiotherapeut: telefonisch benaderen en de urgente gevallen eruit pikken

"Het is heerlijk om weer te beginnen", zegt Ivonne de Koning. Zij maakt deel uit van het 9-koppige team van Fysiotherapie Oud-Beijerland. "Je zorghart heeft stilgestaan. Je hebt het gevoel dat je te weinig het kunnen doen voor de mensen waar je voor staat."

Ivonne heeft vandaag haar patiëntenlijst nagelopen. "Ik pik nu alleen de urgente gevallen eruit. Wie op afstand behandeld kan worden, moet het voorlopig blijven doen met telefonisch of online contact."

Extra maatregelen

Er is wel één en ander veranderd in de praktijk aan de van Goyenstraat in Oud-Beijerland. De trainingsgroepen van een man of zes zijn verleden tijd. Er zijn alleen nog één op één contacten mogelijk.

De fysiotherapeuten moeten na iedere patiënt hun werkruimte desinfecteren. Ivonne: "De behandelbank, de armleuningen, de deurknoppen... alles wat een patiënt heeft aangeraakt, moet worden ontsmet voor de volgende naar binnen kan."

Dat kost tijd en brengt het aantal te behandelen patiënten per dag terug tot maximaal 15. Normaal zag een fysiotherapeut zo'n 20 patiënten per dag.

Beschermingsmiddelen

Bij de behandeling van 70-plussers en patiënten met corona-gerelateerde klachten, volgen de fysiotherapeuten de voorschriften van het RIVM. Ze dragen mondkapjes en plastic handschoenen. "Die hebben we zelf voor €1,00 per stuk ingekocht. Via de handel, niet via de overheid", legt Ivonne uit.

En zodra het woord 'overheid' valt, moet Ivonne van het hart dat ze nog niets hebben ontvangen van de toegezegde tegemoetkomingen van zorgverzekeraars en de NOW-regeling. "Ik ben bezorgd over de termijn waarop uitbetaald wordt. Dat mag de overheid zich wel aantrekken."

Ondanks alle veranderingen is Ivonne blij weer patiënten lijfelijk te mogen behandelen. "Ik hoop vooral dat mensen zich vrij en veilig voelen om naar ons toe te komen. Daar hebben we met zorg op ingezet."