Gratis zwangerschapstesten voor vrouwen in problemen door lockdown

Vrijdag is een landelijke campagne gelanceerd op sociale media om de doelgroep te informeren over de service. "Het gaat om vrouwen die gevaar lopen wanneer iemand achter het geheim van hun zwangerschap komt," schrijft de stichting in een toelichting. Met deze actie hoopt de stichting deze vrouwen bij te staan, waardoor hulp en begeleiding in een vroeg stadium kan worden opgestart.

De stichting zegt door de coronacrisis een toename in huiselijk geweld te verwachten en ook een toename in ongewenste zwangerschappen, bijvoorbeeld als gevolg van een verkrachting. Vrouwen die een gratis test willen ontvangen, kunnen die via app, chat of mail aanvragen. Voor wie de test niet per post wil ontvangen, wordt iets anders bedacht.

Beschermde Wieg, in 2013 opgericht door de Dordtse Barbara Muller, heeft door het land speciale vondelingenkamers en 'babyhuizen' ingericht, waar vrouwen in noodsituaties hun baby naartoe kunnen brengen. Volgens de stichting zijn op deze manier inmiddels vijftig "babylevens gered".