Ov-bedrijven: 'Verplicht mondkapjes voor reizigers en test personeel'

Het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) dringt in de brief aan op duidelijker beleid nu de coronamaatregelen beetje bij beetje worden versoepeld. Als het kabinet nu geen heldere keuzes maakt, maar wel de maatregelen versoepelt, zal het volgens de vervoerders "onwerkbaar" worden om reizigers met anderhalve meter afstand te vervoeren.

Reizigers spreiden

Het kabinet moet bijvoorbeeld besluiten welke groepen wel en niet in de trein, bus of metro worden toegestaan als de maatregelen worden verruimd. Daar moeten dan ook voldoende handhavers voor zijn.

Verder moet het kabinet zorgen dat reizigers gespreid worden over de dag, staat in de brandbrief.

Onmogelijke opdracht

De vervoerders hopen ook op extra geld. De coronacrisis leidt tot een verlies van 200 miljoen euro per maand. Uit de brief blijkt dat de ov-bedrijven zich grote zorgen maken: "Bij ontbreken van duidelijke keuzes, of bij keuzes die praktisch of financieel niet haalbaar zijn, wordt het openbaar vervoer voor een onmogelijke opdracht gesteld."

Ook reizigersvereniging Rover maakt zich zorgen over het ov als er straks weer meer gereisd gaat worden. De belangenvereniging zegt dat de regels voor het hele ov in Nederland hetzelfde moeten zijn en reizen niet duurder mag worden of ontoegankelijk voor mensen met een beperking.