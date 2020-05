Milieuexpert: 'Coronacrisis verandert hopelijk blijvend ons gedrag'

Rotterdam The Hague Airport | Foto: Rick Huijzer

De coronacrisis heeft een positief bijeffect op het milieu en de luchtkwaliteit. Er wordt nauwelijks nog gevlogen, veel minder autogereden en ook minder geconsumeerd. "Ik mag hopen dat we dat in de toekomst allemaal ook minder blijven doen," zegt milieudeskundige Jose van Linschoten.

"Je ziet dat de luchtkwaliteit de afgelopen maanden echt is verbeterd," vertelt Van Linschoten vrijdag op Radio Rijnmond. "Dat heeft overigens ook een positief effect op kwetsbare mensen die gevoeliger zijn voor het coronavirus. Als ze ziek worden, hebben ze bij een betere luchtkwaliteit ook betere overlevingskansen."

Trein in plaats van vliegtuig

Ook de impact van het afgenomen vliegverkeer is volgens de Rijnmond-expert enorm. "En ik hoop dat na de crisis mensen ook wat vaker besluiten om binnen Europa vaker de trein te nemen in plaats van het vliegtuig."

Van Linschoten ziet dat verschillende steden in Europa de kans aangrijpen om nu al te verduurzamen: "Zo zijn ze in Milan begonnen om van een vierbaans weg voor de helft een breed fietspad te maken. Dat waren ze al van plan, maar dat is nu versneld uitgevoerd."

Thuiswerken

Ook het thuiswerken zou voor de toekomst een 'blijvertje' kunnen zijn, verwacht Van Linschoten. Met als voordeel minder wegverkeer en een betere luchtkwaliteit.

