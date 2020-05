Wat wist Jan over dode Elly in de Gratamastraat?

De dood van Elly uit Rotterdam-Alexander roept met de dag meer vragen op. Vrijdag bracht de politie naar buiten dat de vrouw die jarenlang dood in haar huis in de wijk Het Lage Land lag, niet door geweld is omgekomen. De enige die nog wel eens over haar sprak in die jaren, was haar inmiddels overleden 'vriend' Jan. Elly’s familie deed pas dit jaar aangifte van haar vermissing.

Het lichaam van Elly werd op donderdag 23 april gevonden in het huis aan de Gratamastraat waar ze volgens buren al zeker drie jaar weg was. Haar naamplaatje zat nog op de deur. Maar Elly was al jaren niet meer gezien. "Ja, ze zat in een inrichting", vertelde buurman Koos de dag nadat ze werd gevonden vol overtuiging.

Vriend Jan, die schuin aan de overkant in de Moorselstraat woonde, had dit keer op keer bevestigd. Zijn verslaggeving stopte in januari toen Jan op 62-jarige leeftijd overleed.

Regelmatig updates

Tot die tijd leek Jan aan de knoppen te zitten. Hij was volgens buren de 'vriend van Elly', had haar hondje in huis genomen, ging geregeld bij haar op bezoek en nam dan nog wel eens een kaartje van de buren voor haar mee. Jan was taxichauffeur en vervoerde oudere mensen. Maar daar was hij op een gegeven moment mee gestopt.

Volgens Koos was Elly een hele aardig vrouw: "Iedereen kende haar." Als buren naar haar vroegen, dan gaf Jan updates over haar toestand. "Wij vroegen wel eens: 'Wanneer komt ze nou eens thuis?' Dat duurde heel lang. Toen zei hij: 'Ze wordt overgeplaatst naar Vlaardingen.'"

Jan ging door alsof alles bij het oude was

"Het is een raar verhaal", erkent buurman Koos. Maar Elly was echt weg, dat weet hij zeker. "Ze kwam niet meer buiten, niet meer bij de bakker." Ervan uitgaande, net als de politie, dat Elly jarenlang dood in haar huis heeft gelegen, zijn er veel vragen over de rol van Jan.

Hij heeft tegen buren nooit met een woord gerept over de mogelijkheid dat Elly er niet meer zou zijn. Tot kort voor zijn dood begin dit jaar kwam hij nog in haar huis. Dat roept vragen op over wat Jan wist en waarom hij niet aan de bel trok.

Familie deed na jaren aangifte

Maar er is meer. De familie van Elly heeft op 19 maart aangifte gedaan van de vermissing van Elly, bevestigde justitie vrijdag. Wist de familie voor die tijd dat ze niet meer thuis woonde? Waarom trokken ze in maart plots aan de bel en hoe verliep het contact tot die tijd? En vooral: had de familie eerder geen reden om zich zorgen te maken over Elly?

Heeft de timing van de aangifte dan misschien te maken met de dood van Jan in januari? Zou het kunnen dat hij de familie geregeld bijpraatte over het wel en wee van Elly zoals hij dat met de buren deed?

Wie ging er over het geld van Elly

Dan zijn er nog de instanties. Elly moet AOW hebben ontvangen. Wie betaalde haar woonlasten en de kosten voor gas, water en licht als Elly er zelf niet meer was om dat te doen?

Elly was 72. Kan het zijn dat ze iemand had gemachtigd om dit soort zaken voor haar te regelen en over haar geld te beschikken?

Onderzoek politie en justitie

Justitie en politie doen er het zwijgen toe lopende het onderzoek. Ze spreken onder meer met familie van Jan en uiteraard van Elly. "De vragen die u heeft, zijn allemaal vragen die we op dit moment onderzoeken", laat een woordvoerder van de politie weten.