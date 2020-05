Automobilist maakt het bont: politie telt acht overtredingen

De automobilist viel op door een doorgetrokken streep te overschrijden, rechts in te halen en door rood te rijden. Uiteindelijk bleek de bestuurder onder invloed te zijn van drugs, zonder rijbewijs, verzekering en geldige APK te rijden en zaten er drie personen in de auto. Dat laatste is strijd met de coronaregels.

"Hoe dom kun je zijn," schrijft de politie op sociale media.