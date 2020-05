Stichting deelt maaltijdboxen uit aan hulpbehoevenden tijdens ramadan

Toch is het voor de mensen een flinke stap om zo'n maaltijdbox aan te vragen. "Mensen moeten zich aanmelden en dan voel je dat ze zich bezwaard voelen. Ook willen ze het liefst op een tijdstip komen waarop anderen hen niet zien,'' zegt Nilgün Șahin, voorzitter van de stichting. "Wij willen hen niet in verlegenheid brengen en zorgen ervoor dat ze elkaar niet kruisen."

Een mevrouw die een box komt ophalen wil alleen anoniem vertellen hoe belangrijk dit initiatief voor haar is. "Door de coronacrisis is er veel veranderd en dan kom je ook zonder baan te zitten. Daardoor verlies je je inkomen en dan moet je je verder maar zien te redden."

"We moeten het echt met z'n allen doen"

"Het raakt ons allemaal," zegt Veysel Karani Altiparmak, eigenaar van restaurant Dakpark. "Als we hier overheen willen komen, dan moeten we dat ook echt met z'n allen doen. We hebben wat dingen om ons heen gezien die ons heel erg hebben geraakt. Toen de stichting met dit initiatief kwam, konden we niet anders dan eraan meewerken."

Toch is het voor de ondernemer een andere ramadan dan anders. "Ik mis het gevoel van samen zijn. Normaal zit je tijdens de ramadan met de hele familie of ga je bij elkaar op bezoek, dat kan nu allemaal niet. Dat is erg gek."

Forse stijging in het aantal maaltijdboxen

Nu de bekendheid van de maaltijdboxen toeneemt, ziet Șahin een flinke stijging in het aantal aanvragen. "We begonnen op 23 april met 43 maaltijdboxen, op dit moment zitten we op 165 boxen en dat aantal neemt met 20 tot 30 per dag toe."

De maaltijden, bestaande uit rijst, vlees, soep, brood en baklava, worden vanaf 21:11 uur gegeten tijdens de iftar, de maaltijd die wordt genuttigd direct na zonsondergang. En de anonieme dame kijkt al uit naar dat moment. "We beginnen straks met dadels en water of melk. Dan gaan we bidden en daarna is het toch wel aanvallen."