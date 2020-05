Zondag opnieuw kerkdienst op TV Rijnmond

De zevende aflevering komt uit de Rotterdamse Laurenskerk en staat in het teken van de vierde zondag van Pasen, Jubilate. Voorgangers zijn dominee Rene van Loon, predikant Hervormde wijkgemeente De Samaritaan en dominee Marianne Bogaard, predikant Protestants Kralingen Pro Rege.

Lector is Annemarie Nanson, Evangelische Broedergemeente Rotterdam-centrum. Het orgel wordt bespeeld door Hayo Boerema. Het zangkoor bestaat uit Martha Bosch (sopraan), Femke van Driel (alt), Wiecher Mandemaker (tenor) en Johan Vermeer (bas).

Geloof in Rijnmond is elke zondag te zien op TV Rijnmond vanaf 10:00 uur. De dienst duurt een halfuur en wordt doorlopend herhaald tot en met 12:00 uur. Ook via rijnmond.nl en de Rijnmond-app is het programma te volgen.