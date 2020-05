Euromast kleurt rood voor helden in de coronacrisis

De Euromast wordt zaterdagavond in een knipperend ritme rood verlicht voor de internationale actie #heroesshinebright. Tussen 20:30 en 21:30 uur zal het iconische Rotterdamse gebouw een kloppend hart uitbeelden.

De actie is bedacht om iedereen die aan de frontlinie staat in strijd tegen de coronacrisis te eren. Zaterdag is de achtste en laatste dag van de campagne.

Over de hele wereld worden gebouwen rood belicht. Onder meer de beroemde bouwwerken Burj Khalifa (Verenigde Arabische Emiraten), De Eiffeltoren (Parijs) en het One Liberty Observation Deck (Verenigde Staten) doen mee.