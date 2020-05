GGZ-artsen maken zich zorgen over verslaafden en reguliere zorg wordt hervat

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van zaterdag 2 mei.

• Er zijn inmiddels 4987 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) staat zaterdag op 10.951.

• GGZ-deskundigen maken zich grote zorgen over mensen die in het afkickproces van verslavende middelen zitten tijdens de coronacrisis.

• De Euromast kleurt zaterdagavond rood voor helden in de coronacrisis

• De Egelopvang Papendrecht ontvangt meer zwakke egels doordat mensen thuiswerken