Meer egels in Egelopvang Papendrecht door thuiswerken

De reportage over de opvang in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond

Omdat veel mensen nu thuiswerken, krijgt de Egelopvang Papendrecht wel meer meldingen van egels waar het niet goed mee gaat.

Uit winterslaap

Rond deze tijd komen egels uit winterslaap en omdat veel mensen thuis werken, valt het eerder op als er een egel in de tuin rondloopt. "Daardoor worden de egels sneller gevonden en dus ook sneller naar de opvang gebracht," zegt beheerder Ferry van Jaarsveld.

Egels zijn eigenlijk nachtdieren. Wie overdag een egel ziet, doet er volgens Van Jaarsveld goed aan een dierenambulance of dierenopvang te bellen omdat die egels waarschijnlijk verzwakt zijn. "Egels moeten na hun winterslaap opstarten en gaan dan in de zon liggen. Vooral nu met dat natte weer in combinatie met zon en warmte, kunnen vliegen eitjes op de egels leggen die zich ontwikkelen tot maden. Dat moeten we niet hebben."

Honger

Na de winterslaap kunnen ook gezonde egels wel wat hulp gebruiken om weer een beetje op te starten. "Ze hebben de hele winter opgerold gelegen ergens in de snippers, dus bijvoeren is echt heel belangrijk om weer op gewicht te komen.", zegt Van Jaarsveld.

Wie egels naar de tuin wil lokken, kan volgens Van Jaarsveld het beste kattenbrokjes en een een schoteltje water neerzetten: "Egels lopen altijd dezelfde route en als je eten en drinken neerzet, is de kans groot dat ze daar in de buurt blijven."