Scooterrijder gepakt na achtervolging door Capelle

Een scooterrijder is vrijdagnacht in Capelle aan den IJssel tevergeefs op de vlucht geslagen voor de politie. Dan man haalde gevaarlijke manoeuvres uit, maakte gebruik van steegjes en dacht de politie zo te slim af te zijn.

Dat bleek niet het geval. De agenten hadden het kenteken al genoteerd en vonden de scooter vrij snel terug. De scooter was gedumpt in de achtertuin van de man die de tweewieler op zijn naam had staan.

De man ontkende in toonaarden dat hij de vluchter was, maar de politie had voldoende bewijs om hem meerdere bekeuringen te geven.