RIVM: iets minder doden dan vrijdag, wel meer ziekenhuisopnamen

Er zijn op dit moment zeker 4.987 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, zo meldt het RIVM in de update van zaterdag. Dat is een stijging van 94 sinds de vorige update.

De toename in het aantal doden is kleiner dan vrijdag, toen er 98 nieuwe overledenen als gevolg van het coronavirus werden gemeld. In het weekend liggen de cijfers wel altijd iets lager, omdat niet alle instanties hun meest actuele cijfers doorgeven.

Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is inmiddels naar 40.236 gegaan: een toename van 445 personen ten opzichte van vrijdagmiddag. Het totale aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest), bedraagt 10.951 en is met 97 patiënten toegenomen.

Lees meer