Jeroen Kuypers schrijft oorlogsroman over Rotterdam als eerste boek op eigen titel

Als schrijver, journalist en historicus heeft Jeroen Kuypers al meerdere boeken uitgebracht. De oorlogsroman 'Nu ik je nooit meer zie' is echter zijn eerste boek op eigen titel. Aan de hand van waargebeurde familieverhalen en fictieve figuren neemt hij de lezer meer terug naar Rotterdam in oorlogstijden.

"Ik ben weliswaar in Soest geboren, maar mijn familie van mijn vaders- en moederskant komt uit Rotterdam. Zij zijn in Soest beland omdat er woningnood was in Rotterdam door het bombardement. Zo is ook het huis van mijn grootouders getroffen."

Kuypers is opgevoed met talloze oorlogsverhalen. Zo trokken zijn grootouders in een woning waar net een joods gezin noodgedwongen uit was vertrokken. Kuypers zocht uit wat er met dat gezin is gebeurd en kwam zo op zijn fictieve hoofdpersonen van het boek. "Ik heb verhalen van hun nabestaanden gehoord en samen met de familieverhalen vormt dat de bron van mijn boek."

Feiten en fictie lopen door elkaar heen in het boek. "Ik heb twee Joodse Oostenrijkers verzonnen die hun kinderen uiteindelijk naar Rotterdam sturen. Aan die twee personages laat ik het vooroorlogse Rotterdam zien."

Het boek 'Nu ik je Nooit meer zie' van Jeroen Kuypers is uitgegeven bij Marmer en kost in de winkel 20,99 euro.