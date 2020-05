Kortsluiting in dak zorgt voor brand in winkelcentrum Crimpenhof

In winkelcentrum Crimpenhof in Krimpen aan den IJssel heeft zaterdagochtend korte tijd brand gewoed. In het dak van een viswinkel was rond 10:30 uur kortsluiting ontstaan. De brandweer heeft het vuur geblust.

De vlammen sloegen uit het dak. Het winkelcentrum, waarin enkele tientallen winkels zitten, werd ontruimd.

Het was voor de viswinkel flink schrikken, schrijft de eigenaar op Facebook. "De kortsluiting is ontstaan in een ventilatiebox boven de wc. Gelukkig hebben klanten, personeel en de hulpdiensten snel geholpen en was alles snel onder controle. Iedereen is veilig en alleen het dak is beschadigd."

