Ogen van dief in winkelcentrum Rotterdam blijken groter dan zijn spierkracht

Een man die dacht een gouden slag te slaan bij een juwelier in winkelcentrum Zuidplein, bleek iets te veel hooi op zijn vork te hebben genomen. De man nam een hele vitrine mee, maar strandde daarmee toen hij bij de trappen kwam.

Het gevaarte "bleek toch wat onhandig", concludeert de politie. Daarop besloot de dief de vitrine te vernielen. Hij greep één sieraad mee en liet de vitrine achter. Het is niet bekend of hij daarbij keuzestress had.

Dankzij cameratoezicht kon de man worden gevolgd en vervolgens aangehouden.