Personeel RET wil reizigers zonder mondkapje kunnen aanpakken

Ook de medewerkers van de RET in Rotterdam willen meer middelen om reizigers aan te pakken die zich niet aan de coronaregels houden. En als het aan hun ligt worden mensen die met de tram, bus of metro willen reizen, verplicht om mondkapjes te dragen. Dat zou het gevoel van veiligheid bij RET-medewerkers verhogen, zegt de voorzitter van de RET-ondernemingsraad.

De ov-bedrijven riepen het kabinet vrijdag op om actie te ondernemen. Een verdere toename van het aantal reizigers, die verwacht wordt als vanaf 11 mei de kinderen weer naar school mogen, is volgens hun 'onwerkbaar' in combinatie met de coronavoorschriften als het kabinet geen aanvullende eisen stelt aan de reizigers.

Het RET-personeel sluit zich bij de directie aan. "Het kabinet zegt dat we moeten blijven rijden, maar koppelt daar niet de maatregelen aan", zegt Henk van der Maden, voorzitter van de ondernemingsraad RET. Volgens hem valt de intelligente lockdown niet te handhaven en loopt het personeel daardoor gevaar. Betreden van het ov zonder mondkapje moet daarom strafbaar worden.

"We zien in de huidige praktijk dat metro's, trams en bussen in de spitsuren toch vollopen en dat de anderhalvemeter gewoon niet te handhaven is", zegt van der Maden. Ook hij wil extra maatregelen die "er voor kunnen zorgen dat er gehandhaafd kan worden."

Mondkapjes verplichten

Volgens Van der Maden zou het personeel zich beter beschermd voelen tegen het coronavirus als reizigers mondkapjes dragen. Maar dan moet het gebruik ervan wel verplicht worden. Het overlaten aan de passagiers en ov-bedrijven zelf is vragen om moeilijkheden. "Daar lopen we nu al tegenaan. Daar gaan wij het niet mee redden. Als Rutte wil dat het ov blijft rijden, dan moet hij ook zorgen dat het te handhaven is. Anders blijven we in het vrije 'El Dorado' wat het ov nu blijkbaar is geworden."

Strafbaar

Het bespugen van ov-personeel is strafbaar. Dat kan een voorbeeld zijn voor de regelgeving rond mondkapjes, vindt Van der Maden. "Daar zit snelrecht op en soms vier tot acht weken gevangenisstraf. Misschien moeten ze daar ook maar over nadenken als mensen echt moedwillig niet met mondkapjes het openbaar vervoer in willen stappen."