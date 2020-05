Politieke partij Denk stuurloos na uiteenvallen bestuur

De Rotterdamse politicus Tunahan Kuzu staat centraal in de crisis bij Denk

Het landelijk bestuur van de politieke partij Denk is uiteen gevallen

Denk zit zonder bestuur. Dat melden diverse media zaterdag. Vrijdag is de penningmeester van de partij opgestapt. Hierdoor blijven er te weinig leden over om door te gaan. Denk verkeert al weken in zwaar weer door een conflict tussen de oprichters, de Rotterdamse politicus Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. De fractie in Rotterdam eiste begin april al het vertrek van het landelijk bestuur.

In een persbericht laat Denk zaterdag weten dat het bestuur is "gevallen". In de statuten staat namelijk dat het bestuur moet bestaan uit een oneven aantal van ten minste drie leden. Door het vertrek van penningmeester waren nog maar twee leden over: voorzitter Selçuk Öztürk en secretaris Zahir Rana.

"Het bestuur mag door dit feit geen besluiten nemen en geen financiële verplichtingen aangaan tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering", staat in het persbericht van de Tweede Kamerfractie. In een algemene ledenvergadering moet een nieuw (interim-)bestuur worden gekozen, zo is het voorstel. Op 6 juni staat een ledenvergadering gepland.

Opstappen

Op voorzitter Öztürk en andere bestuursleden werd al enige tijd druk uitgeoefend om op te stappen. De partijraad, lokale fractievoorzitters en de huidige fractievoorzitter in de Tweede Kamer Farid Azarkan wilden dat het bestuur zou vertrekken. Toch zegt voorzitter Öztürk dat hij gewoon op zijn plek blijft.

Het rommelt al een tijd in de politieke partij, die drie zetels in de Tweede Kamer heeft. Dat begon in maart met het plotselinge vertrek van fractievoorzitter en Rotterdammer Tunahan Kuzu.[article:https:194109:Kuzu haalt uit-naar collega Ozturk:Broedermoord]

Hij zei dat het werk een te grote belasting was geworden voor zijn privéleven. Later kwam naar buiten dat hij moest vertrekken vanwege een buitenechtelijke affaire. Kuzu beschuldigt Öztürk van politieke broedermoord, omdat hij verhalen over de buitenechtelijke affaire actief naar buiten zou hebben gebracht.

Öztürk: "We kunnen gewoon doorgaan"

De voorzitter van het partijbestuur, Selçuk Öztürk, laat zaterdag aan het einde van de middag weten dat het bestuur nog gewoon functioneert. Hij interpreteert de partijstatuten anders en zegt nog steeds bevoegd te zijn om Denk officieel te vertegenwoordigen. "Alle benodigde handelingen kunnen gewoon doorgaan," laat hij weten in een bericht dat hij zelf de wereld instuurde. m