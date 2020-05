Molukkers vieren 70 jaar RMS op Kop van Zuid

Enkele tientallen Molukse Nederlanders hebben in Rotterdam-Zuid zaterdag de verjaardag van de onafhankelijkheid van de Republiek der Zuid-Molukken herdacht. Ook in Krimpen aan den IJssel gingen Molukkers de straat op.

De herdenking was op de Wilhelminakade aan de voet van de Maastoren. In het zwart geklede deelnemers staken fakkels af en droegen RMS-vlaggen bij zich.

De Molukkers wilden met een soort pop-updemonstratie niet alleen stil staan bij het uitroepen de onafhankelijkheid, maar ook aandacht vragen voor de huidige situatie op de Molukken.

De actie in Rotterdam was van tevoren niet aangemeld, laat de gemeente weten. Volgens een woordvoerder was die wel toegestaan, omdat de actie niet onder de noodverordening valt die samenkomsten verbiedt. "Demonstreren is een grondrecht en valt onder de Wet Openbare Manifestaties. Bij een spontane demonstratie wordt altijd een afweging gemaakt tussen grondrecht en veiligheid. Het duurde kort en de groep is uit eigen beweging weggegaan."

24 april 1950

De Republiek der Zuid-Molukken (RMS) werd op 24 april 1950 op Ambon uitgeroepen als onafhankelijke staat. Enkele maanden daarna, in augustus, riep de Indonesische president Soekarno de eenheidsstaat uit. Ruim een maand later begon de invasie van Ambon. Voor het einde van het jaar week de RMS-regering uit naar een nabijgelegen eiland Ceram en startte daar een guerillaoorlog tegen Indonesië.

Acties elders in Nederland

Eerder zaterdag waren ook elders in het land demonstraties van Molukkers onder de hashtag solidariteit met #Maluku (Molukken). Hier beelden uit Vught.