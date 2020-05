Kappersstel uit Maassluis na meer dan 40 jaar met pensioen

Aad en Elly plaatsten in de lokale krant De Schakel en op hun Facebookpagina een advertentie over hun pensioen. Het stel is blij dat zoveel mensen fijne herinneringen aan hen hebben

In totaal hebben Aad en Elly 45 jaar een kapperszaak gehad: drie jaar in Rotterdam en maar liefst 42 jaar aan het Westeinde in Maassluis. Ze hebben moeite met hun afscheid: "Wat het werk betreft, is het mooi geweest. Maar voor de mensen is het wel lastig", geeft Elly toe.

Aad beseft nu pas wat zijn vrouw en hij voor veel kappersklanten hebben betekend: "Als je aan het werk bent, ben je zakelijk bezig en heb je er niet zo erg in. Door alle mooie brieven en telefoontjes, heb je het pas echt door."

Om de zes weken vanuit Brussel

Sommige klanten kwamen zelfs al vanaf 1978, toen de kapperszaak in Maassluis opende, bij Aad en Elly over de vloer. Het stel heeft met een aantal klanten en collega's een hechte band opgebouwd.

Zoals met Aad Monster. Hij woonde voor zijn werk van 1993 tot en met 2013 in Brussel, maar Aad en zijn inmiddels overleden vrouw kwamen twintig jaar lang om de zes weken speciaal naar Maassluis om voor een knipbeurt van Aad en Elly. "Los van dat zij goede kappers waren, gingen we met heel veel plezier hier naartoe."

Monster deelde lief en leed met Aad en Elly. "Mijn vrouw was ernstig ziek." Hij schraapt zijn keel. "Onder die moeilijke omstandigheden, kon ik hier altijd mijn verhaal kwijt. Met een kop koffie. Ik kon altijd binnen lopen. Dat heb ik ontzettend gewaardeerd."

'Meer dan alleen werk'

Uiteraard werd er in de kapperszaak ook veel gekletst en plezier gemaakt. Bijvoorbeeld met kapster Joyce van Son-Koree, die 27 jaar voor Aad en Elly heeft gewerkt. "Ik denk dat klanten die sfeer een beetje mee naar huis namen. Ook al kwamen zij binnen met een mindere stemming, dan gingen ze toch weer opgewekter naar huis."

Haarmode Aad en Elly den Haan was meer dan alleen een kapperszaak, vindt Van Son-Koree. "Voor mezelf was deze plek meer dan alleen werk."

Aad en Elly hebben veel plannen voor na hun pensioen. Bijvoorbeeld een vakantie naar Aruba, die door het coronavirus niet doorgaat. Ze maken er voorlopig het beste van. In afwachting van betere tijden halen Aad en Elly veel voldoening uit de reacties van oud-klanten. "Je merkt nu hoeveel impact het heeft", zegt Aad.

