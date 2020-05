Verpakkingsvrije supermarkt verovert na Rotterdam ook Nederland

De online supermarkten hebben de wind in de rug. Dat geldt ook voor het Rotterdamse Pieter Pot. Zij vullen potten met lang houdbare producten en leveren die thuis bij je af. Zo willen ze de plastic afvalberg verminderen. Tot voor kort leverden ze alleen in Rotterdam en op de fiets. Nu gaan ze landelijk. Daarvoor hebben ze meer handen nodig en die vinden ze bij de sociale werkplaats Stroomopwaarts in Schiedam.

"We zijn blij, wij zitten niet meer stil, sinds we deze klant hebben, hebben we altijd werk," vertelt medewerker Danny. Hij en zijn collega's vullen vanuit grote zakken tientallen glazen potten met pasta, rijst, muesli en noten. Sinds deze opdracht zitten ze niet meer verlegen om werk.

Samenwerking

Voor de sociale werkplaats is de samenwerking met Pieter Pot een welkome opdracht. "Het is werk dat goed bij ons past. Onze medewerkers kunnen het aan en krijgen het goed in de vingers," vertelt Henk Briggeman van Stroomopwaarts. Bij de sociale werkplaats werken mensen die vanwege een handicap niet zelfstandig kunnen werken.

Voor Pieter Pot maken ze de potten schoon die retour komen, vullen die opnieuw met producten en bereiden bestellingen voor.

Voor de verpakkingsvrije online supermarkt is de samenwerking met de sociale werkplaats ook een uitkomst. Het bedrijf zat al in de lift en sinds corona is er nog veel meer belangstelling. "We hebben 14.000 mensen op een wachtlijst en daar komen er ongeveer 500 per dag bij," vertelt oprichter Martijn Bijmolt.

Om aan de vraag te kunnen voldoen, gaan ze met meerdere sociale werkplaatsen in het land samenwerken. "We willen niet alleen een verpakkingsvrije keten neerzetten maar ook op een sociale manier uitbreiden."

Werkloos

Ruud werkt twintig uur in de week bij Stroomopwaarts omdat hij al drie jaar werkloos is en wordt nergens aangenomen. Om alle potten gevuld te krijgen, moet hij flink aanpoten. "Je moet wel doorwerken maar het is niet zo dat de zweep erover gaat. Het is nu wel wat lastiger met minder mensen."

Vanwege het coronavirus moeten de medewerkers afstand houden. Daardoor kunnen er minder mensen op de verschillende afdelingen werken. Ook blijven de medewerkers thuis die een gezondheidsrisico lopen.

Medewerker Danny is blij dat hij niet stilzit. Ook verwondert hij zich dat hij het drukker heeft terwijl veel bedrijven het door corona juist moeilijk hebben. "Ja wij zitten hier niet stil, we zijn maar bezig, bezig en bezig."