Werkauto van 73-jarige elektricien gaat in vlammen op: 'Niet verzekerd aan openbare weg'

Om 02:30 ging zaterdagnacht de bel in zijn appartement in Schiedam. Via de intercom zag Dick den Boer een agent staan en die had een vervelende mededeling. De werkauto van de 73-jarige elektricien stond in lichterlaaie.

Op het parkeerterrein van het Bachplein was een auto in brand gevlogen en de vlammen sloegen over naar de twee auto's daarnaast. Eén daarvan was de ruime werkauto van Den Boer. "Het was niet zomaar een brandje. Zelfs de lantaarnpalen waren gesmolten. De politie gaat uit van een gerichte brandstichting. In de dure Mercedes is de tankdop opengedraaid en daar is een doek in gestoken."

De auto van de ondernemer was niet meer te redden, maar met zijn materiaal viel het uiteindelijk nog mee. "Toevallig had ik deze week een droger vervangen en stond de oude in de auto. Daardoor heb ik wat gereedschap in de garage laten staan. Wel zijn er veel onderdelen gesmolten, maar er zijn ook spullen die de hitte hebben overleefd."

Verzekering

Toch is de brand een flinke financiële tik voor Den Boer. "Als je auto op de openbare weg staat, is daar niet tegenop te verzekeren. Zij keren alleen uit als je auto in een garage of op eigen terrein staat. Ik woon in een appartement en dus stond de auto op de openbare parkeerplaats."

Den Boer kan dus hoogstens wat geld voor zijn auto krijgen. "Het is afwachten wat de dagwaarde van de auto is. Ik kan in ieder geval niet meer hetzelfde bedrag van wat deze auto kostte, in een nieuwe steken. Dan rook ik mijn gespaarde pensioen op."

Nog altijd actief

Den Boer mag dan wel 73 jaar zijn, aan stoppen heeft hij nog nooit gedacht en nu na de brand ook niet. "Het werk is bijna een hobby dus waarom zou ik stoppen?"

Sinds 1976 heeft hij zijn eigen bedrijf en hij is nog altijd behoorlijk actief. "Ik werk drie of vier dagen in de week. Eén dag is voor de kleinkinderen en ik ben sowieso altijd druk op de crisisdagen. Dit zijn maandag en vrijdag rondom het weekend."

Ook de brand zal hem dus niet tegenhouden. "Voor maandag heb ik door gesmolten materiaal wel een afspraak afgezegd. Maar daarna ga ik gewoon met de auto van mijn vrouw weer op pad."