RIVM: minder doden en minder ziekenhuisopnames dan zaterdag

Er zijn op dit moment 5056 mensen overleden aan het coronavirus. Dat meldt het RIVM in een nieuwe update. Dat is een stijging van 69. Minder dan zaterdag, toen er 94 overledenen werden gemeld.

Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is naar 40571 gegaan (+335). In totaal zijn 10995 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Een stijging van 44. Zaterdag was dat stijgingsaantal nog 97.

Zuid-Holland Zuid

Het aantal doden als gevolg van het coronavirus in de regio Zuid-Holland Zuid is sinds zaterdag 98. Een inwoner van Sliedrecht is overleden. In totaal zijn 1068 mensen positief getest, 235 mensen zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. In Dordrecht zijn de meeste mensen overleden door het coronavirus, namelijk 24.