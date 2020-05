Vera Koenen (Sliedrecht Sport): 'Uitdaging voor iedere club om coronatijd te overleven'

De Supercup had Sliedrecht Sport al in de wacht gesleept en ook de beker werd gewonnen door de ploeg die in Nederland al jaren domineert. "Maar ineens stopte de competitie abrupt", aldus Koenen. De Nederlandse volleybalbond (Nevobo) besloot eind maart al geen kampioen aan te wijzen. "Ze hielden nog even een slag om de arm, om een soort minitoernooi te spelen, maar het kon niet anders. De veiligheid staat voorop, dan is sport maar betrekkelijk."

Overleven

Vraag is wanneer er überhaupt weer gesport kan worden. "Het is een uitdaging voor iedere club om deze coronatijd te overleven. Sliedrecht Sport heeft daar wel een gedreven plan voor", vertelt Koenen, die hoopt weer snel in een hal te kunnen staan. "Ik kijk reikhalzend uit naar 20 mei, of er sprake is van versoepeling van de maatregelen van het kabinet. Wanneer mogen we weer wat?"

Luister hierboven naar het hele gesprek van presentator Dennis Kranenburg met volleybalcoach Vera Koenen.