Gestrest van het thuiswerken? Ga naar een hotel!

Kamer 302 in het Best Western Rotterdam Airport Hotel

Als ik op mijn laptop contact leg met de hoofdredactie schiet zoon (14) even verderop op tv zijn bazooka's leeg. Dochter (12) vindt het wel interessant wat die 'baas van papa' allemaal te melden heeft en kruipt naast me. Met een kleine por op z'n tijd, hou ik haar net uit beeld.

Slepen met bedden

Herkenbaar? En dan heb ik het nog niet over terechte vragen als 'waar ligt mijn paarse kleurpotlood?', 'wanneer gaat het zwembad open?' en 'pas ik mijn zwempak eigenlijk nog wel als er geen corona meer is?'

Directeur Arthur Hagenbeek van Best Western Plus bij vliegveld Rotterdam The Hague Airport knikt met een grijns als hij de voorbeelden hoort. Ja, dat hoort hij vaker. Ik ben de enige niet. De hoteldirecteur is daarom flink aan het slepen geweest met bedden.

"Mensen zoeken rust om zich te concentreren", zegt Hagenbeek. "Wij willen helpen en hebben daarom een aantal kamers verbouwd. Bed weg, bureau erbij. Goede wifi, koffie, schone ruimte, rust en een mooi uitzicht op het groen. Dat is wat onze thuiswerkers zoeken."

Briljante gedachten

Ik zoek op een lege gang naar kamer 302, mijn stek van vandaag. Eenmaal binnen luister ik eerst twee minuten alleen maar naar de stilte. Dan klap ik mijn laptop open en ga aan de slag. Bellen, monteren en staren naar het natuurgebied naast het hotel om op briljante gedachten te komen. Dat is wat er moet gebeuren vandaag.

Hagenbeek is één van de tientallen hoteliers die zijn kamers in crisistijd aanbiedt voor een fractie van de normale prijs. Op sites als voordethuiswerkers heb je keuze uit tientallen locaties, van hotel tot B&B-boerderij en vakantiepark. De prijzen liggen vaak tussen de dertig en vijftig euro per dag en vanaf 120 euro per week.

Blijven vechten

"Ook wij hebben het zwaar. Normaal zit hier op dit tijdstip bomvol met toeristen uit Duitsland en Scandinavië. Kijk eens hoe leeg het nu is. We bieden al tegen kostprijs kamers aan voor mensen die in de zorg werken en ver weg wonen. Nu hoop ik ook iets te kunnen doen voor de thuiswerkers", zegt directeur Arthur Hagenbeek.

Zijn hotel is nog steeds open en strak voorzien van lijnen op de vloer om de looprichting aan te geven en zo overal anderhalve meter afstand te kunnen houden. Hagenbeek hoopt van harte dat de zaken september weer normaliseren. "Het is zwaar. Maar we blijven vechten en ik weet zeker: we gaan het redden."

Tevreden

Kan ik ook straks als alles weer normaal is voor een kwart van de normale prijs in zijn hotel komen werken? Hagenbeek lacht. "Nee, dat gaat niet helaas. Dit is echt alleen voor nu." Een extra reden om er dus nog maar even hard tegenaan te gaan op kamer 302.

Als het tegen half zes loopt, zie ik hoe de reportage klaar is voor uitzending in het tv-nieuws en er afspraken zijn gemaakt voor de komende week. Geen slechte score. Tevreden klap ik de laptop dicht.

Het heeft me een paar tientjes gekost, maar één ding: hier komt er nu meer uit mijn vingers dan thuis.